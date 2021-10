Budesonid zählt zur Gruppe der Glucocorticoide und weist einen hohen lokalen antientzündlichen Effekt auf. Wie auch alle anderen Glucocorticoide wirkt Budesonid durch die Bindung an Glucocorticoid-Rezeptoren, die im ganzen Körper verteilt vorkommen, unter anderem in den Bronchien und im Darm. Der Komplex aus Glucocorticoid und Rezeptor dissoziiert in den Zellkern und bindet dort an spezifische Regulationselemente in der DNA, was verschiedene Folgen hat.