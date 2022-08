Easy-Apotheken und Medice: Sportkampagne war ein voller Erfolg

Die Gewinne sollen den Vereinen helfen, ihre Kinder und Jugendarbeit in den kommenden Jahren wieder aufzubauen. Damit auch die Kleinen ganz groß trainieren können, gab es dabei Preise im Wert von mehr als 40.000 Euro zu gewinnen, darunter zum Beispiel 140 Mannschaftssets inklusive Trinkflaschen, Leibchen und einem voll ausgestatteten Sanitätskoffer mit Gesundheitsartikeln von Medice, Wepa und Viatris. Als Hauptpreise wurden drei Gutscheine über Trikotsets im Wert von je 800 Euro verlost.

„Mit 470 Einsendungen war die Aktion ein voller Erfolg“, fassen die Partner in einer aktuellen Pressemitteilung zusammen. Aus ganz Deutschland nahmen demnach insgesamt 744 Mannschaften teil und zeigten mit Mannschaftsfotos, Trainingsvideos und ihren Geschichten, wie viel Herzblut in der Jugendarbeit der Vereine steckt. Die glücklichen Gewinner wurden bereits benachrichtigt. Die Gewinnübergaben finden in den Easy-Apotheken vor Ort statt.

„Herzenssache“

Der Vorstand der Easy-Apotheke Holding AG, Lars Horstmann, erklärt: „Sport und Bewegung sind für Kinder und Jugendliche von zentraler Bedeutung für die körperliche und auch psychische Gesundheit. Leider hat die Corona-Pandemie auch in diesem wichtigen Bereich zu Einschränkungen geführt. Nun ist es an der Zeit, den Zugang zu Sport und Bewegung wiederzufinden. Die regionalen Sportvereine spielen dabei eine große Rolle. Es ist eine Herzenssache für unsere Easy-Apotheken diese Vereine in ihrer Arbeit zu unterstützen.“

Lobende Worte fanden auch die Medice-Geschäftsführer Dr. Katja Pütter-Ammer und Dr. Richard Ammer: „Mit der Aktion möchten wir den Sportvereinen unsere Anerkennung ausdrücken – für die Leistung und Resilienz, die sie während der Pandemie gezeigt haben. Als Hersteller von Arzneimitteln liegt uns die Gesundheit unserer jetzigen und der zukünftigen Generationen am Herzen. Wir möchten die Vereine deshalb für ihre großartige Arbeit und Ausdauer belohnen. Wir freuen uns daher über die gelungene Aktion in Zusammenarbeit mit den Easy-Apotheken.“