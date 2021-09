Darf man im Notdienst alles verkaufen?

Während eines Dienstes wird man mit allen möglichen Kundenwünschen konfrontiert. Nicht bei allen geht es um Arzneimittel. Und diese Wünsche dürfen eigentlich nicht immer erfüllt werden. Denn in vielen Bundesländern gelten außerhalb der gesetzlichen Ladenöffnungszeiten Sortimentsbeschränkungen. So sind beispielweise in Baden-Württemberg Apotheken, die während der Ladenschlusszeiten den Notdienst durchführen, nur zur Abgabe von Arznei-, Krankenpflege-, Säuglingspflege- und Säuglingsnährmitteln, Hygieneartikeln und Desinfektionsmitteln berechtigt.