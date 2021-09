"Bas: Apotheken bleiben unersetzlicher Teil der Versorgung"

Bärbel Bas hat bereits drei Mal in Folge für die SPD das Direktmandat im Wahlkreis Duisburg I gewonnen. Nun will die 53-jährige es erneut wissen. Bas war in der nun endenden Legislaturperiode stellvertretende Fraktionsvorsitzende ihrer Bundestagsfraktion, zuständig unter anderem für die Gesundheit. Dem Gesundheitsausschuss des Bundestags gehört sie als stellvertretendes Mitglied an. Bas hat unter anderem eine Ausbildung zur Sozialversicherungsfachangestellten gemacht, wurde später Krankenkassenbetriebswirtin und arbeitete einige Jahre bei einer Betriebskrankenkasse, bis sie 2009 erstmals in den Bundestag einzog.

Nun sorgt Bas dafür, dass sich der Wahlradar Gesundheit – die Initiative der ABDA zur Bundestagswahl – weiter füllt. Hier sammeln Apothekerinnen und Apotheker Antworten von Direktkandidat:innen aus den 299 Wahlkreisen zu den ihnen vor Ort unter den Nägeln brennenden Fragen.

In Duisburg ist der recht komfortable Ausgangspunkt der Fragen, dass die allgemeine gesundheitliche Versorgung im Wahlkreis „vergleichsweise gut“ ist. Die größte Herausforderung sei die gleichmäßige Versorgung aller Stadtteile. Die Frage an die Politiker:innen lautet hier: Wie stellen Sie sich vor, die bestehenden Strukturen zu stärken und zu verbessern?