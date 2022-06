Um E-Rezepte über die Gematik-App an die Apotheke der Wahl zu schicken, muss man sich in der App anmelden. Da das aktuell in Ermangelung einer NFC-fähigen Karte und einer PIN kaum jemand kann und die Möglichkeit, für den Übergang E-Rezepte ohne Anmeldung zuzuweisen, noch nicht zur Verfügung steht, werden E-Rezepte in Deutschland derzeit vor allem ausgedruckt. Läuft also mit der Digitalisierung.

Nun gibt es aber für einige Personen noch eine weitere Möglichkeit, sich in der App anzumelden, und zwar ohne Karte und auch ohne NFC-fähiges Smartphone. Denn gerade ältere Geräte haben die benötigte Schnittstelle nicht. Versicherte der Mobil Krankenkasse können diese kartenlose Anmeldung nutzen, heißt es in einer Mitteilung der Gematik. Laut eigener Aussage ist die Betriebskrankenkasse eine der ersten gesetzlichen Krankenkassen, die die kartenlose Anmeldung für die E-Rezept-App umgesetzt hat.