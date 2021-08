Was das Flavonoid in Nahrungsergänzungsmitteln leisten kann

Taxifolin, oder auch Dihydroquercetin, ist ein Flavanonol, das neben Zwiebeln, Apfelschalen und Zitrusfrüchten auch im Holz verschiedener Nadelbäume vorkommt. In vitro zeigt die Verbindung eine Vielzahl interessanter pharmakologischer Aktivitäten. So konnten neben einer ausgeprägten antioxidativen Potenz unter anderem ein relaxierender Effekt im Bereich der Gefäßwände und eine Hemmung des Angiotensin-Converting-Enzyms (ACE) belegt werden, die sich in einzelnen Tierexperimenten in Form einer Blutdrucksenkung präsentierten. Taxifolin zeigt in vitro außerdem entzündungshemmende Effekte, vermittelt insbesondere über eine Hemmung des Transkriptionsfaktors NF-κB. Dieser Aspekt – in Kombination mit der antioxidativen Wirkung – führte in den letzten Jahren zu einer verstärkten Untersuchung der Substanz im Hinblick auf eine neuroprotektive Wirkung. Dazu ist Taxifolin in der Lage, in vitro verschiedene Krebszelllinien in ihrem Wachstum zu hemmen.