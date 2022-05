Pycnogenol bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Arthrose

Seine antioxidative Aktivität ist in zahlreichen In-vitro-Studien untersucht worden. Es ist offenbar in der Lage, Lipide, Proteine und auch die DNA vor oxidativen Schäden zu schützen. Reaktive Sauerstoffspezies verursachen zudem nicht nur direkte Zellschäden, sie können auch pro-inflammatorische Signalwege anstoßen, insbesondere in Verbindung mit dem Transkriptionsfaktor NF-κB, dessen Aktivierung durch Pycnogenol verhindert werden kann.