Wie sinnvoll sind Booster-Impfungen?

Die T-Zell-Antwort stand auch im Mittelpunkt des Interesses der Arbeitsgruppe um Frau Hofmann, die die zelluläre Immunantwort nach der ersten sowie zweiten Dosis Comirnaty® untersucht hat. Es zeigte sich, dass bereits zehn bis zwölf Tage nach der ersten Dosis T-Gedächtniszellen gebildet werden. Nach der zweiten Dosis war zwar noch einmal ein leichter Anstieg der T-Zell-Titer erkennbar, die aber im Zeitraum von drei bis vier Monaten nach der zweiten Dosis wieder leicht abfielen. Da der Studienendpunkt jedoch noch in der dynamischen Phase lag, in der sich kein Gleichgewicht der T-Zellen eingestellt hatte, kann aus den Studienergebnissen keine Prognose über den längerfristigen Immunschutz gestellt werden. Sicher ist jedoch, dass nach der zweiten Dosis die Titer der neutralisierenden Antikörper, die schnell Viren abfangen, bevor sie eine Zelle befallen, am höchsten waren.