Immunsystem profitiert breit von Omikron

Geimpft und dennoch mit Omikron infiziert – Durchbruchinfektionen stehen vor allem seit Dominanz der Omikron-Variante auf der Tagesordnung. Es kann jeden treffen: zwei- oder dreimal Geimpfte, bereits Genesene, Immungesunde ebenso wie Menschen mit geschwächtem Immunsystem. Die allermeisten Omikron-Infektionen verlaufen glimpflich, Unmut macht sich dennoch teils breit, wenn man tagelang in Isolation hockt. Manche mögen vielleicht zweifeln, ob die zwei oder drei Corona-Impfungen „für die Katz“ waren und ob man sich nun künftig auch bei jeder neuen Corona-Variante erneut infiziert – schließlich adressieren die derzeit verfügbaren Corona-Impfstoffe ausschließlich die ursprüngliche Wuhan-Variante.

Doch, wie Wissenschaftler um Jasmine Quandt von Biontech in Zusammenarbeit mit dem Virologischen Institut der Uniklinik Frankfurt am Main, nun herausfanden, hat – rein immunologisch betrachtet – eine Ansteckung mit der SARS-CoV-2-Omikron-Variante bei bereits zwei- oder dreimal mit dem Pfizer/Biontech-Impfstoff Comirnaty® Geimpften auch etwas äußerst Gutes: Omikron „boostert“ das Immunsystem, und zwar nicht nur gegen Omikron, sondern variantenübergreifend, das heißt auch gegen andere SARS-CoV-2-Varianten und sogar gegen SARS-CoV-1. Die Arbeit liegt derzeit als Preprint bei BioRxiv („Omicron breakthrough infection drives cross-variant neutralization and memory B cell formation“) vor.