Corona-Impfung für Kinder: Spahn will nicht auf STIKO-Empfehlung warten

Die Ständige Impfkommission am Robert Koch-Institut (STIKO) wird die Corona-Impfung wahrscheinlich nicht für alle Kinder und Jugendlichen empfehlen, sondern nur für solche mit Vorerkrankungen. Der Grund: Bei gesunden Kindern ist es nicht sicher, dass der Nutzen der Impfung deren Risiken überwiegt. Doch die Politik wartet nicht einmal ab, bis die Impfkommission am kommenden Mittwoch ihre Entscheidung bekannt gibt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will bereits ab heute (Montag) allen Kindern und Jugendlichen ein “Impfangebot” machen. Sie können nun mit der Vakzine von Biontech/Pfizer geimpft werden, die in der EU ab zwölf Jahren zugelassen wurde. Die Einschätzung des Expertengremiums will der Minister dabei offenbar ignorieren.