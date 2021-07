Hervorgehoben wird ein durchgängig „klares Stadt-Land-Gefälle“ – mit dem Urbanitätsgrad des Wohnortes steige die Erkrankungshäufigkeit an: „Im Jahr 2019 lag der Anteil erkrankter Versicherter in dünn besiedelten ländlichen Kreisen bei 6,6 Prozent gegenüber 7,8 Prozent in kreisfreien Großstädten.“ Allerdings: Zwar zeigt sich dieses Stadt-Land-Gefälle in der Mehrheit der Altersgruppen, „für Kinder und Jugendliche sowie junge Erwachsene im Alter 0 bis 24 Jahre wurde jedoch genau das Gegenteil beobachtet“: In kreisfreien Großstädten, also den Regionen mit dem höchsten Urbanitätsgrad, seien für diese Gruppe die niedrigsten Erkrankungshäufigkeiten dokumentiert.