Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) fasst regelmäßig in seinem Sicherheitsbericht die Meldungen über Verdachtsfälle von Nebenwirkungen und Impfkomplikationen zusammen, die es seit Beginn der Impfkampagne in Deutschland erhalten hat. In dem Bericht für den Zeitabschnitt vom 27.12.2020 bis 31.03.2022 ist nachzulesen, dass es seit Februar 2022 ein „Signalverfahren des Ausschusses für Risikobewertung im Bereich der Pharmakovigilanz (PRAC) bei der Europäischen Arzneimittelagentur“ gibt, und zwar aufgrund von Spontanberichten und Literaturdaten über das Auftreten von starken Regelblutungen oder Amenorrhö (Ausbleiben der Regelblutung) nach der Impfung mit Comirnaty oder Spikevax.

Wie das PEI erklärt, seien Menstruationsstörungen „sehr häufig und können bei einer ganzen Reihe von Grunderkrankungen sowie bei Stress und Müdigkeit auftreten“.