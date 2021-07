Etwa zwei Drittel der Apotheken in Deutschland sind gegen Elementarschäden, wie Hochwasser, mitversichert, schätzt der Hamburger Versicherungsmakler Steffen Benecke – weil es auch in vielen gängigen Apotheken-Konzepten unabwählbar mitversichert ist. Viele meinen aber, sie benötigen das nicht, „weil noch nie was passiert ist“ oder „weil die Apotheken günstig gelegen ist“, so Benecke gegenüber der DAZ. Andere Branchen und Privathaushalte dürften aber seiner Meinung nach noch schlechtere Quoten haben. Und damit aktuell auch schlechtere Karten. Besteht nämlich keine Versicherung gegen Elementarschäden, bekommen Betroffene bei Hochwasserschäden, die ja in vielen Fällen existenzbedrohend sind, kein Geld von der Versicherung. Anders ist das übrigens beim Auto. Hier deckt laut Benecke die Teilkasko Elementarschäden ab. Lediglich die Selbstbeteiligung werde fällig, es gebe aber keine Rückstufung.