Kann man sich gegen TI-Ausfall versichern?

Ob eine Versicherung möglich ist oder eine bestehende einspringt, kommt laut dem auf Apotheken spezialisierten Versicherungsmakler Steffen Benecke, wie so oft, auf den Einzelfall an. „Für den Fall, dass ein Schadenereignis von außen auf die Komponenten in der Apotheke einwirkt, dürften die meisten Apotheken eine Feuer-, Leitungswasser-, Sturm-, Hagel- und Einbruchdiebstahl-/ Vandalismusversicherung mit dazugehöriger Ertragsausfalldeckung abgeschlossen haben“, erklärt er auf Nachfrage der DAZ. Seit Juni dieses Jahres würden darüber hinaus auch verstärkt „weitere Elementarschäden“, wie zum Beispiel wegen Überschwemmung durch Starkregen, witterungsbedingtem Rückstau oder wegen der Ausuferung stehender oder fließender Gewässer versichert. Bisher noch seltener anzutreffen sei eine grundsätzliche Allgefahrendeckung, die zum Beispiel auch Bedienungsfehler, Sturzschäden oder Getränke im Gehäuse, niemals aber Verschleiß versichere. Benecke hält es auf jeden Fall für angebracht, präventiv wegen der langen Lieferzeiten, einen zweiten HBA in Reserve zu besitzen. So bleibt man, sollte dieser Schaden nehmen, diesbezüglich handlungsfähig.