Rowa bietet Kunden Leihautomaten an

Der Leihautomat ist nach Angaben des Unternehmens mit Sitz in Kelberg im Landkreis Vulkaneifel in Rheinland-Pfalz genauso individuell wie jeder Automat und kostet daher abhängig von der Mietdauer und der jeweils benötigten Größe. „Wir bieten allerdings zum Kauf eines Automaten eine eigene Versicherung an, die im Schadensfall bei Hochwasser und bei Elementarschäden greift. In der Versicherung sind Reparaturen, aber eben auch ein Leihautomat mit abgegolten. Apotheken, die diese Versicherung mit abgeschlossen haben, müssen für den Leihautomaten nicht bezahlen.“

Insgesamt seien 28 Rowa-Kunden vom Hochwasser betroffen. Alle Anlagen, die repariert werden konnten, habe BD Rowa sofort wieder instandgesetzt. „Wo die Apotheke eine Lösung innerhalb der alten oder neuen Räumlichkeiten gefunden hat, stellen wir Leihautomaten bereit. Bei den übrigen Apotheken müssen wir leider darauf warten, wie sich die Situation weiterhin entwickelt. Hier findet gerade die Begutachtung der beschädigten Gebäude statt, und es ist eine sehr individuelle Entscheidung, die jeder Apotheker für sich und seine Zukunft fällen muss.“