Cholesterol wird zum einen über die Nahrung zugeführt und zum anderen vom Körper selbst synthetisiert. Die Cholesterolsynthese findet zu 80 Prozent in der Leber statt. Darüber hinaus wird Cholesterol auch in den Nebennieren sowie in den Reproduktionsorganen synthetisiert. Ausgehend von Acetyl-CoA wird über zahlreiche Zwischenstufen Cholesterol synthetisiert. Ein Schlüsselenzym stellt dabei die Hydroxy-methyl-glutaryl-CoA-Reduktase (HMG-CoA-Reduktase) dar, welche für die Umwandlung von HMG-CoA in Mevalonat zuständig ist. Mevalonat wird dann über weitere Schritte zu Cholesterol umgewandelt.