Höhere TI-Erstattungsbeträge: DAV verhandelt mit Kassen

Leistungserbringer wie Ärzte und Apotheker erhalten für viele Aufwendungen im Zusammenhang mit der TI eine Erstattung von den Kassen, zum Beispiel für die Erstausstattung mit Konnektoren und Kartenterminals sowie für den laufenden Betrieb. Für die Ärzteschaft hatte die KBV in den vergangenen Monaten versucht, die Finanzierungsvereinbarung zur Telematikinfrastruktur (TI) anzupassen, um marktgerechte Kostenerstattungen zu erreichen, wie es in den Praxisnachrichten heißt. Sie fand aber bei den Kassen, vertreten durch den GKV-Spitzenverband, kein Gehör. Schließlich wandte sich die KBV an das Bundesschiedsamt.