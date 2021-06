Coronatests bei Kindern: Wie kann man Eltern bei der Abgabe beraten?

Eigentlich sind Corona-Tests für Kita-Kinder nichts Neues. In Baden-Württemberg beispielsweise wird schon seit dem Ende der Osterferien getestet. Die Kommunen beziehungsweise die Träger beschaffen die Tests für die Kinder in Kindertageseinrichtungen selbst und organisieren auch die Logistik zur Durchführung der Testungen. Nun wurde auch in Bayern die Teststrategie auf die nicht eingeschulten Kinder erweitert. Hier sollen sich allerdings die Eltern, die ihr Kind testen wollen, die Tests in der Apotheke besorgen. Dazu sollen sie Berechtigungsscheine von ihrer jeweiligen Einrichtung erhalten. Das zuständige Ministerium hat am vergangenen Freitag in einem „Elternbrief“ darüber informiert.