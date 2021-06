Zunehmend Myokarditis-Meldungen nach COVID-19-Impfungen

Was sagt das PEI zu Herzmuskelentzündungen nach COVID-19-Impfungen? 90 Fälle sind mittlerweile auch in Deutschland berichtet, das PEI sieht allerdings bislang kein Risikosignal. Am häufigsten trifft die potenziell seltene Nebenwirkung junge Männer, auch verläuft sie meist mild – das ist bereits aus Israel und von der CDC bekannt.