Apotheken - Keine Maskenpflicht hinter Schutzwänden

Nach derzeitigem Stand der Verordnung muss die FFP2-Maske überall da, wo bisher im Einzelhandel – und damit auch in den Apotheken – eine Mund-Nasen-Bedeckung vorgeschrieben war, künftig eine FFP2-Maske getragen werden. Das heißt in den Verkaufsräumen, auf dem Verkaufsgelände, in den Eingangs- und Warteflächen vor den Verkaufsräumen und auf den zugehörigen Parkplätzen. Das gilt soweit für die Kunden. Für die Beschäftigten im Einzelhandel und damit auch für das Apothekenpersonal bleibt es – zur Wahrung der Vorgaben des Arbeitsschutzes – bei der bisherigen Regelung. Es genügt also eine Mund-Nasen-Bedeckung, heißt es auf der Internetseite des Ministeriums.