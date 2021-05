Mit Kernfragen die eigenen Stärken entdecken

Die Frage: „Was sind meine Stärken?“ lässt sich gar nicht so leicht beantworten. Ganz oben auf der Liste stehen die beruflichen Qua­lifikationen und die fachlichen Schwerpunkte, es kommen Soft­skills dazu, wie Teamfähigkeit und Organisationstalent, aber dann gerät das Brainstormen meist schon ins Stocken. (Nicht ­zuletzt, weil in unseren Köpfen ­Eigenlob immer noch stinkt und Bescheidenheit eine Zier ist, aber das nur am Rande.)

Dass im Coaching die Bewusstheit über die eigenen Stärken eine besondere Stellung einnimmt, zeigt schon die Vielzahl der Methoden, die bei der Stärkensuche unterstützen. Gemeinsam sind allen jedoch einige Kernfragen, beispielsweise

Was läuft gut und soll auf jeden Fall so bleiben?

Was fällt Ihnen leicht?

Was macht Ihnen Spaß? Worüber freuen Sie sich?

Nach diesen Fragen, deren Be­antwortung unter Umständen eine intensive Recherche erfordern kann, sollte die Liste der individuellen Stärken um einiges länger geworden sein. Kompetenzen sind neu entdeckt oder wieder ins Bewusstsein befördert worden. Die Stärken, die Ihnen am besten gefallen, sollten Sie mental mit einem Sternchen versehen und versuchen, sie häu­figer zu nutzen bis hin zum routinierten Einsatz. Dadurch ergibt sich Ihr eigenes Stärkenprofil.

Welche Fragen noch wichtig sind und warum viele Schwächen auch Stärken sein können, erklärt AZ-Autorin Anja Keck, Fachapothekerin für Allgemeinpharmazie und

Master-Coach (DGfC), in der aktuellen AZ 2021, Nr. 19, S. 6