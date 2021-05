17-Jähriger entwickelt Suchmaschine für Impftermine

Der Großvater von Julian Ambrozy hat es nicht geschafft, einen Impftermin zu ergattern, obwohl er mit seinen 79 Jahren längst „dran“ war. Deshalb bat er seinen 17-jährigen Enkel um Hilfe. Der war schnell genervt von dem unübersichtlichen Buchungssystem und entschloss sich, in den Osterferien einen Programmcode zu schreiben, der das Portal in Abständen von wenigen Minuten ausliest und die freien Termine auf einen Blick anzeigt. „Ursprünglich war keine Webseite, lediglich ein Programm für den privaten Nutzen gedacht“, erzählt Ambrozy im Gespräch mit DAZ.online. Aufgrund der hohen Nachfrage habe er sein Programm umgebaut: Es zeige nun alle Daten auf der Webseite impfterminübersicht.de an. Sie stellt derzeit Terminauskünfte zu rund 100 Impfzentren bereit. Die erste Version sei nach zwei Stunden fertig gewesen. Für die aktuelle, öffentlich zugängliche Version mit Benachrichtigungsfunktion brauchte Ambrozy eigenen Angaben zufolge circa 60 Stunden Programmierzeit.

Was er anders macht

Die Idee zur Impfterminübersicht ist nicht ganz neu. Zu Jahresbeginn gab es bereits privat entwickelte Suchportale wie beispielsweise impfterminmonitor.de. Seit März werden automatische Anfragen von Impfterminservice.de weitgehend blockiert und auch Übersichten wie der Impfterminmonitor sind bereits außer Betrieb. Auf die Frage, wie er mit mit dem Problem umgeht, berichtet der 17-Jährige, dass der Impfterminmonitor eine ungewollte Schnittstelle benutzt habe und diese veröffentlicht hätte. Diese wurde blockiert, da sie ausgenutzt wurde. Er habe seine Methode nicht veröffentlicht, daher werde sie zum einen aktuell nicht ausgenutzt und auch die Geschäftsleitung von kv.digital toleriere bzw. befürworte seinen Service sogar. Mit dem Portal möchte Ambrozy erreichen, dass „die nervige Klickerei auf der offiziellen Seite vermieden werden kann und man dank seiner Benachrichtigungsfunktion nicht den ganzen Tag vor dem Computer auf einen Termin warten muss“.

Unter www.impfterminübersicht.de findet man das Portal des 17-Jährigen.