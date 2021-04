Individuell: Sport bei und trotz Hypertonie

Doch wie sollten Sportler mit der Diagnose umgehen? Dürfen sie überhaupt an Wettkämpfen teilnehmen und wie werden sie therapiert? Die Antworten hängen von individuellen Faktoren ab wie der Sportart, Begleiterkrankungen wie Diabetes mellitus sowie Art und Höhe des Hypertonus. „Es ist wichtig, dass wir eine risikoadaptierte Therapie anbieten“, so Stumpf. Nur bei Hypertonie Grad III und/oder hohem Risiko für kardiovaskuläre Komplikationen sei eine sofortige medikamentöse Therapie indiziert. Erster Schritt ist ansonsten eine primäre Lebensstil-Intervention und aerobes Ausdauertraining. Eine Einschränkung des Koffeinkonsums sei nicht nötig, jedoch wird eine Salzrestriktion auf < 5 g pro Tag, eine Reduktion des Alkoholkonsums sowie ausgewogene Ernährung empfohlen. Eine gute Datenlage gibt es für die sogenannte DASH-Diät (Dietary Approaches to Stop Hypertension), die reich an Obst und Gemüse, fettarmen Milchprodukten sowie Vollkornprodukten und Nüssen ist. Geflügel und Fisch dürfen ebenfalls auf den Tisch.