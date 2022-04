Paracetamol wird aufgrund seiner guten Verträglichkeit häufig als erste Wahl bei chronischen Schmerzen eingesetzt. Zudem nahm man lange Zeit an, dass das Analgetikum – anders als nichtsteroidale Antirheumatika – keinen Einfluss auf den Blutdruck hat. Beobachtungsstudien in den vergangenen Jahren ließen hingegen vermuten, dass dem nicht so ist. Nun hat die British Heart Foundation erstmals eine kontrollierte Studie initiiert, die den Effekt von Paracetamol auf den Blutdruck genauer beleuchten sollte.