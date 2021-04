Prince und das Fentanyl

Fünf Jahre ist es nun her, dass Prince Rogers Nelson, besser bekannt als „Prince“, tot aufgefunden wurde. Obwohl die Todesursache später festgestellt wurde ­­– er starb dem Obduktionsbericht zufolge an einer Überdosis Fentanyl –, gab die Sache weiterhin Rätsel auf. So war beispielsweise keines der bei ihm gefundenen Arzneimittel – und das waren so einige – für den Sänger selbst verschrieben worden. Anlässlich des Todestages blicken wir zurück.