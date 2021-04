Konkrete Lösungen für pharmazeutische Dienstleistungen

Am gestrigen Dienstag nahm der Bundesverband der Pharmaziestudierenden in Deutschland (BPhD) in einer Pressemitteilung unter anderem Stellung zum Grundlagenpapier der ABDA. Für die Pharmazeitstudierenden bilden die genannten Thesen einen ersten Grundstein, jedoch sei es an der Zeit, zu den Grundsätzen konkrete Lösungen für die Apotheke zu erarbeiten.

Der BPhD nennt als Beispiele für weitere Dienstleistungen etwa Beratungen zur Raucherentwöhnung, verschiedene Patientenschulungen und die Therapiebegleitung chronisch Erkrankter. Auch könnte zu den Dienstleistungen gezählt werden, wenn Apotheken Beratungssprechstunden zu Themen wie Schwangerschaft oder Verhütung anbieten. Die Vorschläge stützen sich auf ein Positionspapier, das der Bundesverband der Pharmaziestudierenden bereits im November 2019 veröffentlicht hatte. In diesem nennen die Autor:innen zahlreiche Beispiele für konkrete Dienstleistungen.