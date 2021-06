„Chance nicht verspielen“

Damit nach § 129 Abs. 5e SGB V Versicherte ab dem 1. Januar 2022 nicht nur Anspruch auf pharmazeutische Dienstleistungen haben, sondern diese auch in Anspruch nehmen können, verhandeln Deutscher Apothekerverband (DAV) und GKV-Spitzenverband die Rahmenbedingungen. Doch wie weit die Verhandlungen vorangeschritten sind, wie diese aussehen werden, und ob sich beide Seiten überhaupt einigen können, ist weiterhin unklar. Sollten die Verhandlungen bis zum 30. Juni 2021 keine Ergebnisse liefern, entscheidet eine Schiedsstelle. Der Verein demokratischer Pharmazeutinnen und Pharmazeuten (VdPP) gibt sich mit der Ungewissheit nicht zufrieden. Er befürchtet, dass die Erwartungen der Apothekerschaft nicht erfüllt werden könnten, wenn klar ist, wie sich DAV und GKV-Spitzenverband geeinigt haben werden. Also veröffentlichte der Verein am 31. Mai ein Positionspapier, in dem die Autor:innen warnen: Würden die Dienstleistungen nur halbgar in die Praxis überführt, liefen sie Gefahr, den „nächsten zu erwartenden Sparrunden zum Opfer zu fallen“.