Wie die Bürokratie die Hilfsmittelversorgung bestimmt

Die Kernaufgabe der deutschen Apotheken ist es, die Bevölkerung mit Gesundheitsgütern zu versorgen. Das Personal ist explizit und umfassend zu diesem Zwecke ausgebildet. Für die Versorgung der Bevölkerung mit Milchpumpen, Fertigbandagen, Blutzuckermessgeräten, Nissenkämmen und ähnlichen Produkten sollte jede gewöhnliche Apotheke ausreichend qualifiziert und ausgestattet sein. Und doch fallen auch diese Hilfsmittel – neben einer Vielzahl anderer – unter die genannten Regelungen des Sozialgesetzbuchs.

Das SGB V befähigt den GKV-Spitzenverband dazu, die genauen Rahmenbedingungen für die Hilfsmittelversorgung festzulegen. Entsprechende Anforderungen an die Leistungserbringenden werden daher in den Empfehlungen des GKV-Spitzenverbands veröffentlicht. Neben diesen – entgegen ihres Namens übrigens verbindlichen – Empfehlungen definiert der Kassenverband die für die verschiedenen Hilfsmittelgruppen einzureichenden Nachweise in einem ergänzenden Kriterienkatalog. Diese beiden Dokumente dienen den Präqualifizierungsstellen als Grundlage für die Überprüfung der Leistungserbringenden.