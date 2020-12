ECDC erwartet „hohe Auswirkungen“ auf Krankenhausaufenthalte und Todesfälle

Die Mutante wurde zwar erstmals im Dezember gemeldet, doch konnten rückwirkend auch Fälle Ende September identifiziert werden. Mittlerweile wurde auch von anderen europäischen Ländern Fälle von VOC 202012/01 berichtet (Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Island, Italien, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schweden, Spanien). Auch in Australien, Hongkong SAR, Indien, Israel, Japan, Jordanien, Kanada, Libanon, Schweiz, Singapur und Südkorea wurde das Virus gefunden. Das Branchenportal STAT berichtete nun auch über den ersten Fall der UK-Variante in den Vereinigten Staaten.

Leichter übertragbar, aber bislang keine schweren Verläufe

VOC 202012/01 soll sich leichter übertragen lassen, doch verursacht dieser Virustyp auch schwerere COVID-19-Erkrankungen? Das ECDC hat anhand vorläufiger Analysen die Lage bewertet und seine Einschätzung veröffentlicht: „Vorläufige Analysen deuten darauf hin, dass die neue Variante im Vergleich zu zuvor zirkulierenden Varianten eine erhöhte Übertragbarkeit aufweist, jedoch wurde bisher keine Erhöhung der Infektionsschwere festgestellt.“

Die südafrikanische SARS-CoV-2-Variante

Damit nicht genug: Auch in Südafrika zirkuliert eine neue Variante von SARS-CoV-2. Sie wird als 501.V2 bezeichnet und ist nach Einschätzung des ECDC „ebenfalls potenziell besorgniserregend“. Diese Variante wurde erstmals in Proben vom Oktober nachgewiesen, seitdem wurden mehr als 300 Fälle mit der Variante 501.V2 durch Ganzgenomsequenzierung in Südafrika bestätigt. Dort ist sie laut dem Europäischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten nun die „dominierende Form des Virus“.

Kein Hinweis auf höheren Schweregrad

Die Einschätzung des ECDC zu 501.V2 lautet ähnlich wie bei der britischen Mutante: Vorläufige Ergebnisse wiesen möglicherweise auf eine erhöhte Übertragbarkeit hin. „Wie bei der VOC 202012/01 gibt es jedoch zum jetzigen Zeitpunkt keine Hinweise darauf, dass 501.V2 mit einem höheren Schweregrad der Infektion verbunden ist“. Die südafrikanische Variante wurde bereits zweimal in Großbritannien festgestellt, auch in Finnland gibt es einen Fall.

Am 22. Dezember 2020 wurden in Großbritannien zwei geografisch getrennte Fälle dieser neuen Variante 501.V2 festgestellt. Beide sind Kontaktpersonen von symptomatischen Personen, die von einer Reise nach Südafrika zurückkehren. Am 28. Dezember 2020 wurde ein weiterer Fall dieser neuen Variante in Finnland bei einem aus Südafrika zurückkehrenden Reisenden festgestellt.