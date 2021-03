Wie beeinflusst Übergewicht das Krebsrisiko?

Wie relevant ist das überhaupt: Ernährung und Krebs? Krebs ist die zweithäufigste Todesursache der westlichen Welt – und ein wesentlicher Anteil könnte (einfach) verhindert werden. „Mehr als ein Drittel – 38 Prozent – aller Krebserkrankungen sind ernährungsbedingt“, erinnerte Professor Martin Smollich vom Institut für Ernährungsmedizin des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein vor kurzem in seiner Online-Vorlesung „Ernährungstherapeutische Strategien und Potenziale in der Onkologie & Ernährung und Pharmakologie – Erkenntnisse aus der Pharmakonutrition“ im Rahmen der Vorlesungsreihe „Iss Das! – Ernährung in der Medizin“ der PAN (Physicians Association for Nutrition). Allein in der EU sterben folglich jährlich 460.000 Menschen an ernährungsbedingtem Krebs – das sind mehr Todesfälle als durch Tabak (30 Prozent). Diese Zahlen zeigen überdeutlich, wie relevant Ernährung in der Krebsprävention ist. Will man eine effektive Krebsprävention betreiben, kommt man um das Thema „Ernährung“ folglich nicht herum. Doch welche Risikofaktoren gilt es zu meiden?