Jasager, Schleimer und Petzen

Das Tückische am Einschleimen ist, dass es so unscheinbar daherkommt. Wer sich gekonnt anbiedert, lobt den Chef grundsätzlich für seine Arbeit, stimmt ihm auch bei dummen Ideen zu und lacht über schlechte Witze. Pflegt er erst einen vertrauten Umgang mit der Führung, gibt es kein Halten mehr. Er macht Kollegen schlecht und das alles, um sich Vorteile zu erwirtschaften. Von außen betrachtet, scheint er dem Entscheider nahezustehen und einen nicht unerheblichen Einfluss zu haben. In vielen Fällen kommt der Schleimer mit dieser Methode durch und erhält Privilegien, von denen andere nur träumen.