Arzneimittel für ältere Menschen

In Europa gibt es fast 91 Millionen Menschen, die 65 Jahre oder älter sind. In diesem Alter steigt die Anzahl und Komplexität der Erkrankungen. Deshalb nimmt diese Personengruppe mehr Arzneimittel ein. Dennoch werden ältere Patient:innen bei der Entwicklung neuer Arzneimittel wenig berücksichtigt. Neue Arzneimittel sind vorwiegend auf gesunde Erwachsene im Alter von 18 bis 55 Jahren eingestellt. Sie berücksichtigen nicht die veränderte körperliche Konstitution bei älteren Menschen und geriatrischen Patient:innen. Zulassungsbehörden wie die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) beginnen nun, diesem drängenden Thema Priorität einzuräumen. Sie bestätigen den Bedarf an sicheren und wirksamen Medikamenten für die Bevölkerung im fortgeschrittenen Alter.