Testzentren: Keine Lösung für die Pandemie

Zur Erinnerung: Antigen-Schnelltests sind ein Test auf Infektiosität, nicht auf Vorliegen einer Infektion! Wenn sich alle Ansteckenden selbst als solche identifizieren (können) und isolieren, gehen die Fallzahlen automatisch runter. Man braucht kein Mathegenie zu sein, um festzustellen, dass für diesen Ansatz Riesenmengen von Schnelltests nötig wären. Es müssten in Deutschland pro Woche an die 100 Millionen Tests gemacht werden. Die Kosten für diese Tests über einige Wochen wären dabei trotzdem nur ein Bruchteil dessen, was uns ein Lockdown schon seit Monaten kostet. Aber mit wie vielen Testzentren müssten wir die Republik für diese Mengen vollpflastern? Und wie viele Arbeitnehmer:innen würden denn tatsächlich zweimal pro Woche vor oder nach der Arbeit ein Testzentrum ansteuern um dort einen Schnelltest durchführen zu lassen? Nicht genug, um einen Effekt zu erzielen. Für den Ansatz „public health screnning“ sind einzig günstige und zuverlässige Schnelltests für die Selbsttestung hilfreich und geeignet. Ergänzend braucht es natürlich eine Informationskampagne und Vertrauen. Es wäre eine gute Möglichkeit, nicht immer nur an das Verantwortungsbewusstsein aller zu appellieren, sondern auch ein hilfreiches, wirksames Instrument gleich mitzuliefern.