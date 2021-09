Industrieapotheker Martin Braun neuer Kammerpräsident in Baden-Württemberg

Im ersten Wahlgang wurde ein neuer Präsident gewählt. Der bisherige Kammerpräsident Dr. Günther Hanke war nicht mehr angetreten. In seiner, wie er es nannte, „letzten Amtshandlung“ erklärte er, dass er seine Aufgabe mehr als 19 Jahre und damit so lange wie noch keiner vor ihm immer gerne und mit Freude ausgeübt habe. Er werde aber jetzt nicht „Graue (Anm. d. Red.: Vorsitzender des Hamburger Apothekervereins) machen“, der mit 82 Jahren noch einmal wiedergewählt wurde. „Das will ich mir und Ihnen ersparen“, so Hanke.

Der Kammerversammlung wird er allerdings weiter angehören. Das tolle Wahlergebnisbei der Kammerwahl, über das er sich sehr freute, zeige ihm, dass er seinen Job nicht so ganz schlecht gemacht habe. Hanke dankte dem Haupt- und dem Ehrenamt für die langjährige gute Zusammenarbeit. Außerdem äußerte er Wünsche für die Zukunft. Geht es nach dem scheidenden Präsidenten, sollte die Kammer Approbationsbehörde werden. Das habe viele Vorteile, so Hanke. Vielleicht auch erstmal als Pilotprojekt mit den Zahnärzten zusammen. Die Ärzte seien zwar auch dafür, hätten aber ein numerisches Problem. Hanke begründete den Wunsch damit, dass man den Prüflingen gerne nach bestanderer Prüfung in der Kammer die Approbationsurkunde in die Hand drücken würde.

Zudem soll nach Ansicht von Hanke der 3D-Druck von Arzneimitteln in den Apotheken vorangebracht werden. Da gebe es bereits viele Aktivitäten. „Wenn man das richtig macht, ist das eine wunderbare Sache.“ Außerdem sprach sich Hanke für eine noch bessere Zusammenarbeit der Heilberufe bereits in der universitären Ausbildung aus, beispielsweise wie in Brandenburg, wo über eine Akademie der Heilberufe gesprochen werde. Hanke wurde mit großem Applaus verabschiedet, den er mit den Worten kommentierte, dass er nicht gedacht habe, dass ihm noch einmal etwas feuchte Augen bescheren könne.