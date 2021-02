Apotheken fordern Impf-Priorisierung von Schnelltest-Personal

Auch wenn der 1. März als Stichtag für die bundesweiten kostenlosen Corona-Schnelltests nicht mehr steht – die apothekerlichen Standesorganisationen machen sich für eine rasche Impfung des bei den Testungen eingesetzten Apothekenpersonals stark. So auch in Baden-Württemberg, wo die Landesregierung nicht auf einen Startschuss aus Berlin warten will – jedenfalls nicht, so weit es um Lehrer:innen und Erzieher:innen geht. Für sie gibt es Schnelltests – auch in Apotheken – schon seit gestern auf Landeskosten.