Ministerien richten Taskforce Impfstoffproduktion ein

Die Bundesministerien für Gesundheit, Wirtschaft und Finanzen haben heute offiziell einen Staatssekretärsausschuss und eine Taskforce Impfstoffproduktion eingesetzt. In einer gemeinsamen Pressemitteilung erklären sie, Ziel sei es, ein Monitoring aufzusetzen, um in Zusammen­arbeit mit den betroffenen Unternehmen gegenzusteuern, sollte es zu Engpässen in der Impfstoff­produktion kommen. Dieses Monitoring betrifft demnach die gesamte Wert­schöpfungs­kette von der Beschaffung von Rohstoffen bis hin zur Produktion und Abfüllung der Impfstoffe einschließlich der erforderlichen Impfneben­produkte (Kochsalz­lösung, Kanülen, etc). Die Taskforce Impfstoffproduktion diene zudem als Ansprechpartner für die Wirtschaft und die EU.