Was steckt hinter den Lieferengpässen bei Corona-Impfstoffen?

Die Impfinitiativen gegen COVID-19 laufen in Deutschland nicht so zügig an, wie es sich viele gewünscht hätten. Das Bundesministerium für Gesundheit steht in der Kritik: Ist die Einkaufspolitik der Bundesrepublik und der Europäischen Kommission mitverantwortlich für die Lieferengpässe, die nun auftreten? Das BMG informiert in einem umfangreichen Dokument jetzt über die Hintergründe.