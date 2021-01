Verfälscht Kälte das Testergebnis?

„Sämtliche Testkomponenten wie Testkassette, Probe und Puffer müssen eine Temperatur von 15 bis 30 °C haben“, sagt Roland Meißner, Geschäftsführer der „nal von minden“. „Bei Kälte laufen alle Prozesse langsamer ab.“ Die Fließgeschwindigkeit sei langsamer. Dadurch dauere es länger, bis die Probe aus dem Nasen-Rachen-Raum mit den Antikörpern des Schnelltests reagiere. Dies könne zu einem falschen Ergebnis führen, so Meißner. Daher sollte der hauseigene Nadal® COVID-19-Antigentest derzeit unbedingt in Innenräumen beziehungsweise bei Temperaturen zwischen 15 und 30 °C durchgeführt werden. Dies sei auch in der Packungsbeilage von jeher so angegeben.