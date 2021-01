SARS-CoV-2-Schnelltests für Laien ante portas

In Österreich ist man uns um einiges voraus: Zwar sind die Schulen auch dort noch weitgehend geschlossen, aber schon jetzt ist klar: Die Schüler werden sich zukünftig mindestens einmal in der Woche selbst auf SARS-CoV-2 testen. Dazu bekommen Volksschüler und Sonderschüler die Tests einzeln verpackt mit nach Hause, während die anderen Schüler sie unter Aufsicht in der Schule durchführen. Verwendet wird dabei der Lepu Medical Test, der in China produziert wird und auch in Deutschland von verschiedenen Anbietern erhältlich ist. Er findet sich auf der BfArM-Liste der Antigentests, die den Mindestanforderungen des Paul-Ehrlich-Instituts entsprechen, und wird vielfältig zum Beispiel in Altenheimen etc. eingesetzt. Das Besondere an diesem Test: Es ist kein Nasopharyngealabstrich notwendig, vielmehr wird ein Tupfer in die Nasenhöhle gesteckt und fünfmal im Kreis gedreht. Auch die weitere Durchführung ist einfach, neben der normalen Gebrauchsanweisung gibt es für die österreichischen Schüler noch eine vereinfachte Anleitung sowie ein Video.