Christiansen zuversichtlich trotz dystopischer Entwicklungen

Die Online-Kammersammlung der Apothekerkammer Schleswig-Holstein am 18. November hat gezeigt, dass auch in einer Online-Veranstaltung umfassende und engagierte Diskussionen möglich sind. Für Kammerpräsident Dr. Kai Christiansen erscheinen einige der jüngsten Ereignisse wie Ideen aus einem dystopischen Zukunftsroman: der Auftrag für den Aufbau des E-Rezepts an ein Unternehmen, das von sich selbst behaupte, mit dem E-Rezept richtig durchstarten zu können, der Auftritt politischer Entscheidungsträger mit den Masken dieses Unternehmens und der Pakt des Gesundheitsministeriums mit dem größten Internetanbieter der Welt. Außerdem habe mit der Einführung von Amazon Pharmacy der größte Internetversender das Feld der Arzneimittelversorgung in Amerika betreten. Die Apotheken seien den freien Kräften am Markt ausgesetzt, aber die Versorgung der Bevölkerung sei „so wichtig und gleichzeitig so anfällig für disruptive Geschäftsmodelle von Großkonzernen, dass die Politik die Aufgabe hat, dieses hohe Gut zu verteidigen“, erklärte Christiansen. Doch er wolle auch jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken. Denn „in unseren Apotheken sind alle Kunden Prime-Kunden“. Die Belieferung innerhalb weniger Stunden sei seit Jahrzehnten Standard.