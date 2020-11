BMG kooperiert mit Google

Am 1. September 2020 startete das nationale Gesundheitsportal gesund.bund.de – Träger ist das BMG. Die unabhängige Plattform bietet evidenzbasierte Informationen, die von wissenschaftlichen Einrichtungen stammen, leicht verständlich an. Die Betreiber haben mit 160 Krankheitsbildern begonnen und bauen die Website nach und nach aus. Durch die Kooperation mit Google erhofft sich der Gesundheitsminister die nötige Reichweite für diese Plattform. „Wer Gesundheit googelt, soll auf unserem Portal landen und dort die Informationen finden, die er braucht“, so Spahn. Wer seit gestern eines der bisher 160 eingepflegten Krankheitssymptome googelt, dem erscheint rechts neben seinen Suchergebnissen ein hervorgehobener Kasten oder „Knowledge Panel“. Dessen kurze, aggregierte Informationen entstammen der nationalen Gesundheitsplattform.

In der gestrigen Pressekonferenz äußerte sich auch Philipp Justus, Vizepräsident von Google Zentral-Europa: „Jeden Tag suchen Nutzer auf der ganzen Welt mehrere Milliarden mal mithilfe der Google-Suche. Nach einer aktuellen Umfrage des Verbandes Bitkom suchen 53 Prozent aller Patienten vor einem Arztbesuch Krankheitssymptome im Netz – gerade bei medizinischen Fragen ist die Verlässlichkeit der Antworten essenziell. Unser Ziel ist es, aus der schier unendlichen Menge an Informationen diejenigen zu finden, die relevant und vertrauenswürdig sind.“ Google erhält durch die Kooperation weder finanzielle Vorteile, noch soll es die angezeigten Inhalte beeinflussen können. Für Google bestehe der Mehrwert darin, dass sie ihren Nutzern vertrauenswürdige und relevante Informationen zur Verfügung stellen wollen, so Justus. „Wenn die richtigen Informationen vorhanden und verifiziert sind, ergibt es Sinn, sie auch prominent in die Suchergebnisse einzubinden.“