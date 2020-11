Bühler verlangt Entschuldigung für Masken-Gate

Auch der Pharmaziestudent Benedikt Bühler, erfolgreicher RxVV-Petent und selbst Mitglied in der Jungen Union (JU), empfindet die Wahl des Sponsors der Nachwuchs-CDUler als Affront gegen die stationären Apotheken. In einem Brief an den Vorsitzenden der Jungen Union, Tilman Kuban, fordert Bühler jetzt eine Entschuldigung für den Vorfall.

Bereits im August 2019 habe er versucht, den JU-Chef zu überzeugen, sich für das im Koalitionsvertrag festgeschriebene Verbot des Versandhandels mit verschreibungspflichtigen Medikamenten stark zu machen. „Auch wenn unsere Meinungen zum Rx-Versandhandelsverbot auseinandergingen und Du die ‚Innovation‘ der EU-Versender ansprachst und dass die Apotheken ‚digitaler werden müssen‘, freute ich mich, dass wir den Konsens gefunden haben, dass Apotheken vor Ort unverzichtbar sind und faire Wettbewerbsbedingungen/‚gleich lange Spieße‘ geschaffen werden müssen“, schreibt Bühler an Kuban. „Damals war ich schon negativ überrascht, dass die Junge Union eine enge Verbindung zum EU-Versender DocMorris aufweist und persönliche Kontakte von Minister Spahn zu Herrn Müller als unkritisch eingestuft wurden, da man Herrn Müller schließlich auch gut kenne.“

DocMorris als Partner „absolut ungeeignet“

Jetzt nimmt der Nachwuchsapotheker noch einmal Anlauf und legt dar, warum DocMorris „absolut ungeeignet als Partner ist“. Der Konzern halte sich nicht nur nicht an deutsche Gesetze, sondern trete diese auch noch mit Füßen. „Das jüngste Beispiel ist der Kauf des deutschen Telemedizinanbieters TeleClinic durch den Mutterkonzern Zur Rose AG. Hiermit wird das Edikt von Salerno, welches die strikte Trennung von Arzt und Apotheker begründet, untergraben.“

Zudem entziehe sich das Unternehmen der sozialen Verantwortung, die hierzulande die Präsenzapotheken übernehmen. „Mal davon abgesehen, dass DocMorris weder Arbeitsplätze (überwiegend für Frauen in Teilzeit, ca. 160.000) in Deutschland schafft, Gewerbesteuer in Deutschland zahlt, noch zu einem attraktiven ländlichen Raum beiträgt, bekämpft dieser die flächendeckende Versorgungsstruktur mit Apotheken und pickt sich dabei nur die Rosinen heraus: Nacht- und Notdienste, individuelle Rezepturen, Betäubungsmittel (BtM), ausführliche persönliche Beratung: alles Fehlanzeige!“