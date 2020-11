Amazon lanciert Versandapotheke „Amazon Pharmacy“

Amazon hat den bisher größten Sprung in die milliardenschwere Gesundheitsbranche gewagt und die Versandapotheke „Amazon Pharmacy“ eingerichtet, mit allem „Drum und Dran“, das heißt inklusive Rx-Versand. Der Service, der US-Kunden seit gestern zur Verfügung steht, funktioniert also wie eine traditionelle Apotheke. „Wir wollten es den Menschen leicht machen, ihre Medikamente zu bekommen, die Kosten zu verstehen und sie nach Hause zu bringen“, wird TJ Parker in Presseberichten zitiert. Parker ist Vice President of Pharmacy bei Amazon und hatte zuvor PillPack mitbegründet.

„Mutter“ von Pillpack

Amazon Pharmacy ist eine Erweiterung, oder vielleicht eher die nachträgliche „Mutter“ von PillPack. Diese auf patientenindividuelle Verblisterungen spezialisierte Versandapotheke hatte Amazon im Jahr 2018 für rund 770 Millionen Dollar gekauft. PillPack besaß schon damals in allen 50 Bundesstaaten der USA Apothekenlizenzen und belieferte Rezepte für Kunden in vorsortierten Einzeldosis-Packungen direkt nach Hause – ein vorteilhaftes Format für Chroniker, die auf diese Weise kontinuierlich Nachschub ihrer Dauermedikation bekommen können, so die Idee.