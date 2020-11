Mathias Arnold zum ZAEU-Vizepräsidenten gewählt

Erneut übernimmt ein deutscher Pharmazeut ein Spitzenamt in der „Pharmaceutical Group of the European Union“ (PGEU) – zu Deutsch: Zusammenschluss der Apotheker in der Europäischen Union (ZAEU). Der amtierende ABDA-Vizepräsident Mathias Arnold aus Halle/Saale wurde heute einstimmig in dieses Amt gewählt. Arnold ist auch derzeit schon Leiter der Europadelegation der ABDA.

In das Amt des Präsidenten wählte die PGEU-Generalversammlung den Franzosen Alain Delgutte (Ordre National des Pharmaciens). „Gemeinsam mit unseren französischen Kollegen können wir deutschen Apotheker die Interessen des gesamten Berufsstandes noch besser gegenüber Kommission, Parlament und Ministerrat in Brüssel vertreten“, kommentierte Arnold seine Wahl. „In Europa gibt es eine große Vielfalt an öffentlichen Apotheken. Wir wollen die Apotheken in ihrer Vielfalt vor Ort stärken. Wir wollen aber gleichzeitig ihre übergreifenden Interessen und Kompetenzen auf europäischer Ebene zusammenführen. Zur Zeit der Corona-Pandemie zeigt sich die Stärke der Apotheken vor Ort, die immer nach der besten Versorgungslösung im lokalen Umfeld suchen. Subsidiarität ist gerade im Gesundheitswesen ein elementares Prinzip. Nationale Entscheidungskompetenz sollte hier nicht reflexhaft den europäischen Binnenmarktprinzipien untergeordnet werden.“