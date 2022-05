Was hilft bei Nagelpilz?

Insgesamt können sich alle apothekenpflichtigen Arzneimittel mehr als sehen lassen – durchweg erhalten die Lacke Bestnote mit „sehr gut“: Wirksamkeit belegt, keine bedenklichen Hilfsstoffe – was angesichts der Zulassungsanforderungen an Arzneimittel nicht überrascht. Auf welchen Wirkstoff bevorzugt gesetzt werden sollte, lässt sich laut Schubert-Zsilavecz zufolge nicht sagen. Bei indikationsgerechter Anwendung eigneten sich alle, vergleichende Studien fehlten. Wie sieht es mit der Bifonazol-haltigen Creme aus? Diese bewertet Ökotest immerhin noch mit „gut“. Was ist der Grund? An der Wirksamkeit liegt es nicht, doch wurde das Labor bei Canesten Extra fündig bei Mineralölkohlenwasserstoffen (MOAH), die Ökotest aufgrund möglicher krebserregender Verbindungen kritisch sieht – vor allem dann, wenn sie aufgrund einer Infektion noch leichter in den Körper gelangen könnten, findet Ökotest.