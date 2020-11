Studie mit Raloxifen in Italien bekommt grünes Licht

Am 27. Oktober 2020 hat die italienische Arzneimittelzulassungsbehörde AIFA grünes Licht für eine klinische Studie zur Erprobung von Raloxifen bei Patienten mit leichten, durch SARS-CoV-2 verursachten Symptomen gegeben. Der selektive Estrogen-Rezeptor-Modulator (SERM) ist bereits seit 1998 für die Behandlung und Vorbeugung der Osteoporose bei postmenopausalen Frauen zugelassen. Es handelt sich also um einen weiteren „Repurposing“-Ansatz zur Therapie von COVID-19. In die geplante randomisierte Placebo-kontrollierte Studie sollen über zwölf Wochen bis zu 450 COVID-19-Patienten mit milden Symptomen aufgenommen werden. Sie sollen im römischen Spallanzani-Krankenhaus oder im Humanitas-Krankenhaus in Mailand ambulant oder stationär behandelt werden und 7 Tage lang Raloxifen oder Placebo erhalten. Die Dosierung steht noch nicht fest. Die Studie läuft unter der Kontrolle des Italienischen Nationalen Instituts für Infektionskrankheiten

„L. Spallanzani“ in Rom.