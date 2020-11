Shop Apotheke ist nicht „die beste Online-Apotheke Deutschlands“

Das Landgericht Stuttgart hatte der Klage bereits Anfang des Jahres stattgegeben. Shop Apotheke legte Berufung ein – doch auch diese blieb nun ebenfalls erfolglos. Das Oberlandesgericht Stuttgart bestätigte das Urteil der Vorinstanz. In seiner Entscheidung führt es aus, dass die Grundsätze einer zulässigen Testwerbung nicht erfüllt seien. Danach müssten Tests objektiv, neutral, sachkundig und repräsentativ durchgeführt werden. Unabhängigkeit ist also Voraussetzung. Doch die sei nicht gegeben, wenn derjenige, der den Test ausruft in irgendeiner Weise mit Herstellern, Anbieten oder deren Verbänden rechtlich oder wirtschaftlich verbunden oder von ihnen abhängig sei und für seine Tätigkeit ein Entgelt oder eine Belohnung anstrebe.

Verkauf von Werbepaketen lässt Neutralität vermissen

Bei der vorliegenden Befragung sei gerade nicht objektiv oder neutral vorgegangen worden. Der „Testveranstalter“ habe Werbepakete an die Unternehmen verkauft, welche selbstverständlich davon ausgegangen seien, dass sie ihre Chancen durch den Kauf der Werbepakete verbessern. Hinzu komme, dass mit der Werbung das Abstimmungsverhalten der Kunden und damit das Ergebnis der Verbraucherbefragung beeinflusst werden soll.

Weiterhin würden Verbraucher über eine Eigenschaft des Unternehmens in die Irre geführt: Bei dem Slogan „Die beste Online-Apotheke Deutschlands“ ginge der Verbraucher nach dem Sprachverständnis davon aus, dass die Apotheke ihren Sitz in Deutschland habe, was jedoch nicht der Fall ist. Insoweit hebt das Oberlandesgericht hervor, dass die Feststellung, ob ein Unternehmen in Deutschland oder im Ausland seinen Sitz hat, jedenfalls dann von Relevanz ist, wenn es um den Vertrieb von Medikamenten gehe und jedenfalls einem erheblichen Prozentsatz der Verbraucher bekannt sei, dass Apotheken je nach Sitz unterschiedlichen Anforderungen genügen müssen.

Die Apothekerkammer Nordrhein kann sich über den Erfolg vor Gericht freuen. Für die einzelnen Apotheken hierzulande ist es häufig schwierig, sich gegen einen großen Konzern mit ganz anderen finanziellen Mitteln zur Wehr zur setzen.

Urteil des Oberlandesgerichts Stuttgart, Az.: 2 U 31/20