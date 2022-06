Das Zuweisungsverbot (§ 11 ApoG) sehen Douglas und sein Mandant gleich in zweifacher Weise verletzt: Zum einen würden die Interessenten durch eine Apotheke aufgefordert, einen bestimmten ärztlichen Dienst in Anspruch zu nehmen, was unter den Begriff der Zuführung von Patienten falle. Darüber hinaus sei in der Bewerbung eine Beihilfe zur Zuweisung der Verschreibungen durch den ärztlichen Dienst an die Shop-Apotheke zu sehen. Die Nutzer:innen würden aufgefordert, Verschreibungen unmittelbar an „Shop Apotheke“ statt an eine Apotheke vor Ort zu übermitteln.

Das sieht auch das Landgericht Konstanz so. In seinem Urteil gibt es dem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung statt. Sowohl aus dem Gesichtspunkt eines Verstoßes gegen § 9 HWG als auch gegen § 11 ApoG jeweils in Verbindung mit § 3a UWG bestehe ein wettbewerbsrechtlicher Unterlassungsanspruch gegen die Shop Apotheke.

Den Einwand, der Shop Apotheke Service B.V., dass sie gar nicht der richtige Ansprechpartner sei, weil sie ja selbst gar keine Versandapotheke betreibe, sondern nur das Material zur Verfügung stelle, ließ das Gericht nicht gelten. Schließlich werbe sie laut Impressum des Flyers für „Shop Apotheke – die Online Apotheke für Deutschland“ bzw. für die Buchung einer Videosprechstunde und die Einlösung eines E-Rezepts „ganz einfach online bei Shop-Apotheke“. Damit sei sie bei Unzulässigkeit der Werbung als Handelnde wettbewerbsrechtlich zur Unterlassung verpflichtet, so das Gericht. Darauf, dass die Beklagte selbst keine Versandapotheke betreibe und der Versender und Mutterkonzern Shop Apotheke B.V. von der Werbung profitiert, kommt es in den Augen des Gerichts nicht an.

Weiterhin führt das Gericht klar aus, dass die vom Bundesgerichtshof entwickelten Grundsätze zur Werbung von Fernbehandlungen hier anzuwenden sind. Insbesondere hätten die Karlsruher Richter:innen keine europarechtlichen Vorgaben übersehen. So sei etwa die von den Shop-Apotheke-Anwälten angeführte Richtlinie über die Ausübung der Patientenrechte in der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung im vorliegenden Fall nicht anwendbar. Zwar gelten in Fällen der grenzüberschreitenden Behandlung die Vorschriften des „Behandlungsmitgliedstaates“ – das wäre hier Irland. Doch für die Anwendung von § 9 HWG spiele das keine Rolle. Mit dem Bundesgerichtshof sei nämlich davon auszugehen, dass das Verbot der Werbung für eine Fernbehandlung gar nicht davon abhänge, ob die Fernbehandlung selbst zulässig ist. Auch wenn diese an sich erlaubt ist – auch berufsrechtlich – heißt das noch nicht, dass dies auch für die Werbung gilt.

Wirbt Shop Apotheke weiter in der beanstandeten Form, wird ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten fällig. Allerdings kann das Unternehmen gegen das Urteil Beschwerde einlegen.

Apotheker Murat Baskur ist sehr glücklich über den Ausgang, wie er gegenüber der DAZ erklärt und hofft, dass das Urteil auch umgesetzt wird.

Urteil des Landgerichts Konstanz vom 20. Mai 2022, Az: 7 0 11/22 KfH