Im Sommer 2019 hatte die Shop Apotheke bundesweit Fernsehwerbespots, etwa auf Sat.1 oder Sky, geschaltet. Zum Ende der Fernsehwerbespots präsentierte sich der Versender dort als „Die beste Online-Apotheke Deutschlands“. Unter dem Slogan fand sich der Zusatz „Von Verbrauchern gewählt“. Am unteren Bildrand gab es in sehr kleiner Schrift den Hinweis: „Online-Verbraucher-Befragung in Deutschland im Zeitraum 15.05. bis 03.09.2018, durchgeführt von Q. Mehr Informationen unter www.webshopawards.de“.

Auf dieser Webseite gab es dann unter anderem folgende Hinweise: „Um den Titel „Händler des Jahres Deutschland“ und/oder „Webshop Awards Germany“ zu tragen, muss Ihr (Online-)Geschäft nominiert sein. Sie brauchen hierfür 380 Beurteilungen. Diese Beurteilungen bekommen Sie durch Ihre Kunden (...). Natürlich helfen wir Ihnen dabei. Darum stellen wir Ihnen die folgenden Werbematerialien zur Verfügung: Gold 1.500 Euro, Silber 750 Euro, Bronze Gratis.“