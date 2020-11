Ambroxol wird ausschließlich zur sekretolytischen Therapie eingesetzt. Die Indikation „trockener Reizhusten“ ist damit ausgeschlossen und muss im Beratungsgespräch in der Apotheke mit dem Patienten geklärt werden. Allerdings wird die Einteilung nach „trockenem (Reiz)Husten“ und „produktivem Husten“ aufgrund der Schwierigkeit der Zuordnung in eine der Kategorien und deren fließender Übergänge in der aktuellen Leitlinie (Januar 2019) „Diagnostik und Therapie von erwachsenen Patienten mit Husten“ als nicht mehr empfehlenswert angesehen.